Ноябрьский следственный отдел начал проверку по факту смерти младенца. На момент трагедии, 7 января, ему было всего три недели.-Незамедлительно организовано проведение проверки, в ходе которой изъяты документы, касающиеся беременности, родов и дальнейшего развития ребенка. Назначен комплекс экспертиз, в том числе, судебно-медицинской, по результатам которой можно будет достоверно судить о причине смерти, - сообщили в профильном ведомстве.Также, по его словам, малыш скончался от синдрома внезапной младенческой смерти. Это стало известно по результатам вскрытия. То есть, по сегодняшним данным, смерть не носит криминального характера.Синдром внезапной детской смерти - неожиданная смерть от остановки дыхания внешне здорового младенца или ребенка до 1 года, при которой вскрытие не позволяет установить причину летального исхода.