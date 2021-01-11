Пожилые жители Ноябрьска, Лабытнанги и Пуровского района начали подавать заявки на участие в пилотном проекте «Ямальское долголетие».Реализация программы начнется с апреля 2021 года. В ее основе - бесплатные культурные, оздоровительные и иные мероприятия для женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет.Чтобы записаться на занятия, гражданам необходимо обратиться в кружки и секции по месту жительства или в организацию социального обслуживания, расположенную на территории их города или района.Организовать досуг для старшего поколения смогут социально ориентированные некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые, но только после прохождения конкурсного отбора и рассмотрения заявок на грант до 500 тысяч рублей.Как сообщили в департаменте соцзащиты населения ЯНАО, заявки будет принимать до 12 февраля.