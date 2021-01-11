На Ямале стартует окружной конкурс «Хранители Победы», направленный на сохранение патриотических ценностей. Трое лучших добровольцев помогут в проведении парада Победы и народного шествия «Бессмертный полк» в городах Новый Уренгой, Ноябрьск или Салехард в 2021 году, а занявший первое место поедет в одну из стран мира по международному обмену.Если тебе уже есть 18 лет, ты принимаешь активное участие в волонтерской деятельности - скорее подавай заявку!Шаг 1Пройди регистрацию и заполни конкурсную анкету на сайте.Шаг 2Подумай над вопросами: «Почему именно я должен стать победителем конкурса «Хранители Победы», «Что я сделал для сохранения памяти о Великой Победе?»Далее опубликуй на личной странице в одной из соцсетей видео с ответами (не забудь открыть профиль).Пост должен содержать ссылку на официальную группу «Волонтеры Победы» Ямала: ВКонтакте, Instagram, Facebook и хештеги конкурса: #ХранителиПобеды2021, #ВолонтерыПобеды, #VictoryTeam75 #ВОЛОНТЕРЫПОБЕДЫ89О том, что заявка прошла, сообщат организаторы, а также дадут дальнейшие указания.Отметим, что проведение конкурса стало возможным благодаря грантовой поддержке на конкурсе Ямальские молодежные инициативы | ЯМИ, победителем которого стал Данил Базаров.