Ямальский СПИД-Центр возобновил работу пункта тестирования на COVID-19. Записаться можно по телефонам: 8-922-286-478-1, 45-02-01. Звонки принимаются в будние дни с 8.30 до 15.00 (без перерыва). Для записи необходимо заранее подготовить паспорт.Важно отметить, что к прохождению тестирования допускаются лица без признаков ОРВИ и не находящиеся на карантине по контакту с больными коронавирусом.Результаты анализов готовы через двое суток. Узнать результат можно с 16.00 до 17.00 в мобильном пункте выдачи. При получении важно предъявить документ, удостоверяющий личность.Также напоминаем, что на сегодняшний день, 11 января, на Ямале зарегистрировано 124 случая COVID-19, из общего числа болеющих госпитализировано 610 жителей, 43 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 12 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались.