В Тарко-Салинской ЦРБ возобновилось проведение плановой медицинской помощи, в том числе профилактических осмотров и диспансеризации. Узкие специалисты ведут прием по предварительной записи.Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в врачу-терапевту из кабинета медицинской профилактики, либо к своему участковому терапевту. На первичном приеме обговаривается удобное для пациента время и особенности подготовки к некоторым видам исследований.Записаться на первичный прием для прохождения диспансеризации можно на сайте Единой электронной регистратуры ЯНАО или по телефонам регистратуры: 8(34997) 2-15-16, 6-30-63.Отметим, что с 2021 года в рамках второго этапа диспансеризации введены консультации дерматолога, призванные обнаружить онкологические заболевания кожи на ранней стадии, а также обследование на гликированный гемоглобин, направленное на выявление сахарного диабета.Напоминаем, что при посещении больницы необходимо использовать индивидуальные средства защиты, а в холлах и коридорах соблюдать дистанцию.