В Надыме организовали 18 площадок для сбора крупногабаритного мусора. Они находятся в непосредственной близости от баков для сбора твердых коммунальных отходов, во всех микрорайонах города.Вывоз будет осуществлять Единый региональный оператор - компания «Инновационные технологии» - по мере заполнения контейнеров.Напоминаем, что к крупногабаритному мусору относятся: ненужная старая мебель, предметы обстановки, стройматериалы (после мелких ремонтных работ), велосипеды, самокаты, непригодная для использования бытовая техника, остатки пиломатериалов, сантехническое оборудование (включая смесители), компьютеры, оргтехника.Адреса площадок для крупногабаритного мусора:- Площадка № 1 в районе д. 1/33, д. 8 и магазина «Мясной рай» в пос. Лесной;- Площадка № 2 в районе д. 1, д. 2 и д. 3 по ул. Заводской;- Площадка № 3 в районе д. 1 по ул. Заводской и д. 42а («Дом творчества») по ул. Зверева;- Площадка № 4 в районе д. 5 по ул. Заводской и д. 44 по ул. Зверева;- Площадка № 5 в районе д. 50 и д. 52 по ул. Зверева;- Площадка № 6 в районе д. 1 по ул. Стрижова и д. 45 по ул. Зверева;- Площадка № 7 в районе д. 4, д. 7 и д. 11 по ул. Зверева;- Площадка № 8 в районе д. 12, д. 14а по ул. Комсомольской;- Площадка № 9 в районе д. 20 по ул. Комсомольской и д. 2а по ул. Строителей;- Площадка № 10 в районе д. 5, 9 по ул. Ямальской;- Площадка № 11 в районе д. 3 и д. 4 Финского жилого комплекса;- Площадка № 12 в районе д. 1 по ул. Топчева;- Площадка № 13 в районе д. 12а в пос. Лесной;- Площадка № 14 в районе д. 1/10 и д. 1/12 в пос. Лесной;- Площадка № 15 в районе д. 5 и д. 7 по ул. Геологоразведчиков;- Площадка № 16 в районе д. 11 по ул. Таежной;- Площадка № 17 в районе д. 7а по ул. Полярной и д. 11 по ул. Таежной;- Площадка № 18 в районе д. 27 по ул. Комсомольской.Также напоминаем, что складирование мусора у подъездов, на лестничных площадках, у входов в технические помещения жилых домов запрещено. За это предусмотрена административная ответственность.