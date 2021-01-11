На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 124 человека, с начала периода - 33 720.Из общего числа болеющих госпитализировано 610 жителей, 43 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 12 - находятся на ИВЛ, 3 - скончался. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 358 человек.По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 59-летней женщины и 51-летнего мужчины из Ноябрьска, а также 59-летнего мужчины из Нового Уренгоя.Кроме того, за сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 206 человек.В населенных пунктах Ямала произошло 116 заражений COVID-19.Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 21, Пуровском районе и Муравленко - 15, Губкинском - 14.Далее идут: Салехард - 12, Лабытнанги и Надымский район - 10, Ямальский район - 8.Замыкают список: Ноябрьск - 4, Тазовский и Приуральский районы - 3, Шурышкарский район - 1.Всего в регионе было проведено 1 445 тестов в 23 лабораториях.Излечились от коронавируса 219 человек, за весь период - 27 926.В России на сегодняшний день зарегистрирован 23 315 человек с COVID-19, с начала периода - 3 425 269. Выздоровевших - 21 786, за весь период - 2 800 675. Умерших - 436, с начала периода - 62 273.