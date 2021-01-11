Ямальские полицейские продолжают ловить преступников, причастных к незаконному обороту наркотиков.Напоминаем, что в ноябре 2020 года в Салехарде были задержаны трое участников организованной группы, приехавшие из Санкт-Петербурга, Якутска и Новороссийска.Молодые люди занимались сбытом запрещенных веществ через тайники-закладки. Также они использовали для своих целей интернет-программы, мессенджеры и платежные электронные системы.Роли в группе были четко распределены. В задачи одного из них входила расфасовка наркотиков на разовые дозы, а второго - изготовление «закладок», предназначенных для покупателей.Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является синтетическим средством общей массой более 300 грамм.В отношении подозреваемых салехардским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.4 ст. 228.1 УК РФ.Вскоре удалось задержать и четвертого члена банды. Им оказался ранее не судимый житель Курганской области. Мужчину арестовали 25 декабря 2020 года в аэропорту «Внуково» города Москвы. При личном досмотре в его вещах обнаружено наркотическое средство, спрятанное во внутренней полости фильтров для воды, которые он перевозил в дорожной сумке.Согласно заключению эксперта, изъятое является синтетическим наркотиком общей массой более 2 килограмм.В отношении всех участников организованной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.