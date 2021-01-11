Пуровская прокуратура организовала проверку требований действующего законодательства об оплате труда в ООО «Легос».Было установлено, что один из работников не получал зарплату более двух лет. Таким образом, с ноября 2018 года по январь 2021 года задолженность перед сотрудником составила свыше 800 тысяч рублей.В итоге материалы проверки по указанному факту направили в следственные органы, по результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из корыстной и иной личной заинтересованности).Напоминаем, что это не единственный случай, когда нерадивые директора не выплачивают сотрудникам зарплату. Так, в Лабытнанги акционерное общество «Ямалзолото» задолжало своим работникам более 13,3 миллиона рублей. С июня по сентябрь без денег остался 61 человек.