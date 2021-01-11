В больницах Ноябрьска и Тарко-Сале назначены новые главврачи.Теперь возглавлять Ноябрьскую ЦГБ будет Максим Зинин. До настоящего времени он занимал аналогичный пост в Тарко-Салинской ЦРБ.Максиму Зинину 40 лет. Он окончил Тюменскую медицинскую академию. Его первичная специализация - кардиология. Во время учебы работал фельдшером выездной бригады станции скорой и неотложной медицинской помощи.С 2004 года работал кардиологом, хирургом операционного блока в Областной клинической больнице № 1 г. Тюмени.С 2015 года был заведующим кардиологическим отделением Ноябрьской ЦГБ, а с 2016 года заведовал терапевтическим стационаром и руководил региональным сосудистым центром.Также он внедрил в работу новые для Ямала операции - имплантации одно- и двухкамерных электрокардиостимуляторов.Исполняющим обязанности главврача Тарко-Салинской ЦРБ назначен Евгений Евсеев, который с мая 2019 года работал заместителем главного врача по клинико-экспертной работе, а также председателем врачебной комиссии.По медицинской специальности он является врачом-травматологом, имеет сертификат по программе обучения «Организация здравоохранения и общественное здоровье».Стоит отметить, что под его непосредственным руководством больница получила сертификат соответствия международным стандартам в области менеджмента качества по оказанию медицинской помощи.