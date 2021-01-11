Прошедший 2020 год серьезно увеличил численность Муравленко. За 12 месяцев в городе родилось 144 малыша, каждому из которых вручили набор для новорожденных «Малышу Ямала», за весь период действия меры соцподдержки - 295.Комплект состоит из 46 предметов. В нем есть все необходимое для маленького северянина на первый год жизни: от подгузников и бутылочки до зимнего комбинезона.Отметим, что на увеличение показателя рождаемости в регионе напрямую влияет уровень благополучия, а также оказываемые жителям меры поддержки.Напоминаем, что в этом году в России установлен федеральный материнский капитал на первого ребенка в размере 466 тысяч рублей, а по инициативе губернатора Дмитрию Артюхова на Ямале начали выплачивать региональный маткапитал на второго ребенка в размере 150 тысяч рублей. На третьего и последующих детей в округе выдают самый большой маткапитал в стране - 500 тысяч рублей.Также Ямал занимает четвертое место в рейтинге регионов страны по естественному приросту населения и лидирующую позицию в аналогичном рейтинге среди субъектов УФО.