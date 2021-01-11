Ноябрьский городской суд вынес приговор в адрес местного жителя 1980 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».Подозреваемого задержали 5 сентября прошлого года вблизи жилого дома. В ходе личного досмотра у него обнаружили сверток с порошкообразным веществом.Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось наркотическим средством синтетического происхождения массой 7,04 грамма.В свое оправдание задержанный пояснил, что приобрел наркотик исключительно для себя, не собираясь его распространять.Однако избежать наказания ему не удалось. Северянина приговорили к 6 месяцам и 8 дням в колонии-поселения. Также суд учел тот факт, что ранее мужчина уже был судим.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жительница Нового Уренгоя проглотила наркотики, чтобы спрятать их от полицейских. Возбуждено уголовное дело (подробнее)