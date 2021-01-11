Наступил последний день голосования за самый необычный памятник «СкульпТУТУра», в котором участвует знаменитый ноябрьский арт-объект «Комар - хранитель Сибири».Сейчас достопримечательность находится на втором месте - 19 354 голоса (15,91 %). Лидерство держит памятник тувинской письменности музея-заповедника «Белдир-Кежии» из республики Тыва - 23 293 человека (19,15 %).-Давайте дружно поддержим «Комара - хранителя Сибири», скульптуру нашего земляка Валерия Чалого, - призвали горожан в местной администрации.Отдать свой голос можно в официальной группе одного из знаменитых сервисов путешествий.Городу или населенному пункту, в котором находится памятник-победитель, вручат специальный кубок, а для каждого из участников будет создана виртуальная 3D-модель. Позже они войдут в энциклопедию-путеводитель «100 самых необычных памятников России».