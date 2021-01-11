На Ямале заработали 570 камер уличного видеонаблюдения. В ближайшее время их число увеличится до 651. Работу новой системы уже оценил Дмитрий Артюхов, посетив салехардский ЕДДС.Камеры работают в восьми ямальских городах: Лабытнанги, Новом Уренгое, Муравленко, Ноябрьске, Губкинском, Надыме, Тарко-Сале и Салехарде. Места их размещения формировались с учетом мнения городских властей и правоохранительных органов.Система создана для повышения уровня безопасности, снижения числа правонарушений в общественных местах и на улицах населенных пунктов, а также ускорения действий оперативных служб.Данные с камер передаются в Единую систему видеонаблюдения и хранятся в ней не менее 30 дней. Просматривать записи смогут сотрудники силовых структур и специалисты администрации муниципалитетов.Также на базе Единой системы видеонаблюдения тестируется модуль «Видеоаналитика». Камеры высокого разрешения позволяют распознавать лица людей, объекты и вести интеллектуальный анализ потока данных. К примеру, идентифицировать номера автомобилей, фиксировать качество уборки территорий или вывоза мусора.Главе региона продемонстрировали примеры, как действует система наблюдения при возникновении опасной ситуации на улице, аварии или для профилактики противоправного поведения граждан. Так, при возникновении ДТП сразу оповещаются все необходимые структуры. Новая возможность - предупреждение правонарушения. Оператор диспетчерской службы через специальный микрофон может в любой момент напрямую обратиться к потенциальным нарушителям, попавшим в видеообъектив системы.В свою очередь губернатор отметил, что единая система видеонаблюдения ЯНАО должна стремиться к максимальному охвату территории и предложил профильным департаментам оценить возможности действующего видеонаблюдения коммерческого сектора и необходимость включения этих камер в единую сеть.