За прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых один человек погиб.Трагическая авария случилась 10 января на 723 километре трассы Салехард - Сургут.Около 10 часов 25 минут водитель «Мазды» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Ман». Удар оказался такой силы, что водитель легковушки погиб на месте, а от самой машины осталась только груда железа.Причиной аварии стало превышение скорости, а также потеря контроля над автомобилем.Напоминаем, что с начала 2021 года на региональных трассах произошло 88 ДТП, в результате которых три человека погибли и пять травмированы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Губкинском две легковушки не поделили дорогу. Виновник аварии госпитализирован в больницу (подробнее)