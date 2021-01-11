Ямальские медики спасли жизнь 33-летней жительнице Надымского района с тромбозом правой плечевой артерии.Бригада санавиации экстренно эвакуировала женщину в Салехардскую больницу. В таких ситуациях важна каждая минута: пациентке требовалась операция.Благодаря быстрым и слаженным действиям медиков северянку удалось удалось не только спасти, но и избежать тяжелых последствий тромбоза. Операция длилась 8 часов 30 минут.Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей, идя на поправку.Отметим, что это далеко не единственный случай, когда ямальские врачи спасают пациентов с тяжелыми диагнозами.Так, в начале мая в центральную городскую больницу Надыма поступила молодая женщина, находящаяся на 37-й неделе беременности. Неожиданно у нее стали отказывать ноги, и появилась невыносимая боль в спине. В итоге северянке диагностировали опухоль в позвоночном канале со сдавлением спинного мозга.Кроме того, врачи Мужевской центральной районной больницы провели ювелирную операцию по спасению руки пациента. Несчастный случай произошел в середине октября с жителем деревни Анжигорт. Мужчина чистил ружье и нечаянно выстрелил себе в левое плечо.