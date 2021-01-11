Наступивший 2021 год будет богат на события для жителей Коротчаево. Несмотря на морозы, продолжается строительство нового жилья, детских садов, медучреждений, бассейна и ледового корта.Осмотреть ход работ приехал глава города Андрей Воронов.-Ликвидация аварийных деревяшек и переселение людей в комфортные условия - это первоочередная задача, которую поставил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Строим жилье. Дом на 159 квартир на ул. Пушкинская готов. Все квартиры выполнены в чистовой отделке, - рассказал градоначальник.Продолжается строительство станции скорой помощи на проспекте Мира. Это долгожданный и жизненно важный объект для жителей района. Рабочие уже возвели и утеплили модуль, провели свет и коммуникации.Также полностью установлен сборный модуль ветеринарного пункта. Построили его из быстровозводимых конструкций на средства округа.Кроме того, в этом году откроются два новых детских сада, каждый на 240 мест. На данный момент в помещениях частично выполнена отделка, готовы чаши бассейнов. Отметим, что с началом работы новых учреждений будут ликвидированы все деревянные садики в районе.