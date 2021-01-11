В Губкинском жильцы 8-го дома в 5 микрорайоне встретили новогодние праздники в тепле и комфорте. Это было для них, пожалуй, самым главным желанием.-Проблемы в доме были серьезные. Жалобы от жильцов поступали и поступали. Осенью - текли потолки, шли трещинами стены, в квартирах от сырости отклеивались обои. Зимой - промерзали полы и стены. Постоянно стоял запах из подвала. Управляющая компания своими силами справиться не могла, - рассказал глава города Андрей Гаранин.Для решения проблемы к делу привлекли проектную организацию, которая и установила причину всех бед - многочисленные нарушения при строительстве дома. Далее специалисты составила перечень необходимых работ.-Летом застройщик провел их в рамках гарантийных обязательств. Осенью жалоб уже не было. Ждали, что покажут морозы. К счастью, и в самые сильные холода тревожных сигналов не поступило. На днях навестил жильцов - люди в хорошем настроении проводят выходные. Это самое главное, - сообщил градоначальник.