В Салехарде прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На повестке - вопросы обеспечения противопожарной безопасности и подведение промежуточных итогов работы в новогодние праздники.Напоминаем, что в первые дни наступившего года в городе стояли сильные морозы, из-за чего возросло количество обращений по работе системы водо- и теплообеспечения. Так, с конца декабря поступало от ста заявок в день, практически все они выполнены.Также принято решение продлить дежурство сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства до 1 февраля, чтобы продолжить проверку деятельности коммунальных служб в период низких температур.-В целом с ситуацией удалось справиться и не допустить серьезных аварий. По всем поступившим обращениям проводится анализ, особо проблемные адреса взяты на контроль, там, где это будет необходимо, жилые дома будут включены в план проведения поддерживающих мероприятий в части ремонта инженерных коммуникаций, - отметил Алексей Титовский.Кроме того, с начала года в окружной столице зафиксировано четыре пожара. Возгорания произошли в гаражах и квартире, один раз горел автомобиль. Причины происшествий - нарушения правил установки электрооборудования и использования электроприборов.В связи с этим глава города дал распоряжение управляющим компаниям усилить работу по информированию жителей многоквартирных домов о мерах противопожарной безопасности.Также он отметил необходимость ограничения доступа посторонних в технические помещения жилых домов - подвалы, чердаки и прочее.