В понедельник, 11 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -31, ночью -26. Ветер 4-6 м/с.Ноябрьск: переменная облачность. Днем -35, ночью -31. Ветер 4-5 м/с.Надым: ясно. Днем -32, ночью -29. Ветер 5-7 м/с.Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -27, ночью -19. Ветер 8-10 м/с.Губкинский: переменная облачность. Днем -35 ночью -27. Ветер 5-6 м/с.Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -34, ночью -26. Ветер 3-5 м/с.Лабытнанги: ясно. Днем -29, ночью -23. Ветер 4-6 м/с.Муравленко: малооблачно. Днем -34, ночью -31. Ветер 5-6 м/с.