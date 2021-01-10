Роспотребнадзор ЯНАО поделилось новыми данными по заболеваемости коронавирусной инфекцией в округе от 10 января. За минувшие сутки +122 новых случая заражения, в числе которых 14 вахтовиков. Таким образом, с начала пандемии в округе официально заболели 33 596 человек.Больше всего зараженных оказалось в Надымском районе – 16, в Пуровском районе – 15 заболевших, Новом Уренгое – 14, в Ноябрьске и в Губкинском по 12, в Муравленко - 9, в Ямальском районе – 8, в Салехарде – 7, в Тазовском районе – 6,в Лабытнангах – 5 и в Приуральском районе четверо зараженных.В настоящее время 44 пациентa находятся в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. 11 пациентов с подтвержденным COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Не обошлось и без смертельных случаев: в Салехарде от коронавируса скончался 76-летний мужчина, в Ноябрьске - мужчина 66 лет.