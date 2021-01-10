С января 2021 года аспиранты из числа коренных малочисленных народов Севера Ямала смогут получить гранты в размере 100 тысяч рублей. Средства можно направить на обучение в аспирантуре образовательных учреждений высшего профессионального образования РФ.Нужно лишь соблюсти главное условие - успешное освоение образовательной программы подготовки по итогам полугодия, предшествующего дате подаче заявки.Как сообщила директор окружного департамента по делам КМНС Инна Сотруева, гранты будут предоставляться на конкурсной основе. В год их смогут получить три аспиранта, которые наберут высший балл по итогам конкурса. Один из ключевых критериев - активное участие аспиранта в научных мероприятиях по направлению обучения.В случае, если несколько участников конкурса наберут одинаковое количество баллов, решающим фактором станет направление обучения аспиранта по приоритетным отраслям экономики и направлениям развития региона, среди которых: электроэнергетика, транспорт и строительство дорог, добыча и переработка полезных ископаемых, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, культура, СМИ.