Пожар в частном жилом двухэтажном доме по улице Молодежной в Тарко-Сале произошел 8 января утром.Спасатели прибыли на место в считанные минуты. В тот момент огнем был охвачен вход в дом, прихожая и стены, а также было сильное задымление на двух этажах.Во время тушения в одной из комнат на кровати была обнаружена парализованная пожилая женщина. Ее эвакуировали из горящего дома через окно первого этажа, и передали в карету скорой помощи. Еще двое жильцов покинули дом без помощи спасателей.На тушение ушло около двадцати минут.- В результате огнем поврежден дом на площади 20 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание кабеля подогрева канализационной трубы, - сообщили в пресс-службе МЧС ЯНАО.