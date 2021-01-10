Неизвестный мужчина, представившийся владельцем кафе «Надым» позвонил в АО «Ямалкоммунэнерго» и угрожал взорвать их офис, сообщают «Вести-Ямал».Ярость мужчины была вызвана отсутствием холодной воды.Официальный представитель надымского филиала компании, услышав угрозы, обратился в полицию, где предоставил аудиозапись разговора. Ведется расследование.В то же время специалисты ГКУ «Ямалспас» выехали в офис и обследовали здание и прилегающую территорию. Взрывного устройства обнаружено не было.- В день обращения произведено обследование сетей по адресу данного кафе. Перемерзание сети ХВС в зоне обслуживания «Ямалкоммунэнерго» отсутствует, ресурс к сетям потребителя подавался, - прокомментировали в компании.