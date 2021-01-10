Пожар в жилом одноэтажном многоквартирном доме в поселке УТДС города Ноябрьск произошел 9 января, около семи часов вечера.Как сообщили в МЧС ЯНАО, в считанные минуты спасатели были на месте вызова. Горела кровля дома. Угрозы распространения на соседние здания не было. Жильцы покинули свои квартиры еще до прибытия спасателей.- Тушение пожара усложнялось тем, что дом деревянный и огонь быстро распространялся по пустотам. Спустя полтора часа пожар был полностью потушен. В результате огнем повреждён дом на площади 250 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, - добавили в ведомстве.В тушении принимало участие 20 человек и 6 единиц спецтехники МЧС. Причину пожара и ущерб установят дознаватели.Расселение жильцов в маневренный фонд не требуется.