В воскресенье 10 января на Ямале ожидается от -28 до -38 градусов Цельсия. На большей территории округа ожидается малооблачная без осадков погода. Легкий ветер подует с северной стороны.В Ноябрьске пасмурно, столбик термометра покажет -29, -38 градусов Цельсия. Слабый северный ветер. В Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале синоптики -30, -38 градусов Цельсия и ясная погода. Ветер слабый северный.В Надыме столбик термометра покажет -30, -31 градус Цельсия, днем будет ясно. Слабый северный ветер. В Новом Уренгое ожидается -32, -34 градуса Цельсия и переменная облачность. Ветер умеренный северный.В Тазовском и Красноселькупе синоптики прогнозируют -31, -35 градусов Цельсия и ясно. Ветер умеренный северный.В Салехарде, Лабытнанги и Аксарке будет ясно, столбик термометра покажет -26, -31 градус. Северный ветер усилится до 11 метров в секунду.В Мужах ожидается ясная погода и -28, -33 градуса Цельсия. Ветер слабый северный.В Яр-Сале синоптики прогнозируют -28 градусов и переменную облачность. Слабый ветер подует с севера.