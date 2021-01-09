Следственным отделом по Тазовскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ЯНАО завершено расследование уголовного дела против двоих мужчин, обвиняемых в \\"нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека\\".Происшествие случилось 5 мая 2020 года при проведении строительно-монтажных работ на участке напорного нефтепровода Тазовского месторождения. Ответственный за соблюдение правил безопасности мастер строительных и монтажных работ филиала АО «ЕВРАКОР», при проведении строительно-монтажных работ, несмотря на допущенные машинистом автовышки и автогидроподъёмника нарушения, не остановил производство работ, во время которых работал кран-манипулятор с навесной рабочей платформой, не установленной и не закрепленной должным образом.В результате произошло аварийное движение крана-манипулятора и наклон платформы, на которой выполнял работы электромонтёр. Потерпевший, оказался зажатым между рабочей платформой и напорным нефтепроводом, получил травмы и тяжкий вред здоровью.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.