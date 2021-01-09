Полицейский Дед Мороз и Снегурочка из Салехарда вместе с председателем Совета ветеранов ОМВД России по городу Салехарду Юрием Алексеевичем Николаевым и представителем социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Доверие» посетили многодетные и малообеспеченные семьи.В каждой семье их с радостью встречали. Деду Морозу и Снегурочке ребята рассказывали стихи, пели песни и фотографировались с новогодними гостями. При поддержке РОО «Ветераны ОВД ЯНАО» каждому ребенку вручили сладкий новогодний подарок.Полицейские Дед Мороз и Снегурочка пожелали всем ребятам здоровья, быть послушными, хорошо учиться и провести новогодние каникулы с пользой, а в ответ получили неподдельную детскую радость и улыбки.Читайте также: в Салехарде Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости к ветеранам. Пожилых ямальцев поздравляют с Новым годом и вручают подарки.