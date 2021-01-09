Как сообщает Оперативный штаб в ЯНАО по состоянию на 9 января 2021 года зарегистрировано и лабораторно подтверждено 123 новых случая заболевания COVID-19. За весь период зафиксировано 33 474 случая новой коронавирусной инфекции.227 человек выздоровело, за весь период – 26 846 человек. Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 563 пациента. 48 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом,11 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 2407 тестов провели в 23 лабораториях (за весь период пандемии 1 232 093). За сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов.В Новом Уренгое – 13 случаев, в Ноябрьске – 2, в Салехарде – 15, в Надымском районе – 16, в Пуровском районе – 17.Кроме того случаи COVID-19 зафиксированы в: Муравленко – 18, Губкинском – 17, Лабытнангах – 12, Ямальском районе – 6, в Шурышкарском районе – 1, Красноселькупском районе – 1. В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет. Летальные случаи: в Новом Уренгое, мужчина, 69 лет; в Салехарде, мужчина, 61 год; в Ноябрьске, мужчина, 82 года.