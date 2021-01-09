Следственным отделом по Приуральскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело против местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство.Как передают следственные органы, в селе Белоярск Приуральского района 3 января 2021 года в вечерние часы женщина поссорилась с сожителем. Во время ссоры, женщина, высказывала угрозу сожителю и нанесла ему 4 ножевых ранений в различные части тела. Раненному мужчине удалось выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи потерпевшего удалось спасти.В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.Читайте также: в Салехарде женщина зарезала сожителя во время застолья. Разгоряченная спиртным, северянка схватила нож, а затем несколько раз ударила мужчину в туловище.