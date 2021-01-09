Губкинская Госавтоинспекция провела конкурс «Соблюдая ПДД я дружу с ГИБДД», участники которого смогли проявить свои творческие таланты и подошли к выполнению задания со всей ответственностью. В состав жюри входили руководство Госавтоинспекции и телерадиокомпании «Вектор», а также партнеры конкурса, было представлено 7 индивидуальных работ и 3 коллективных.Цель конкурса - привлечение детей к значимости знания и соблюдения ПДД, формирования культуры поведения участников дорожного движения. Все участники были награждены дипломами участника конкурса, а также памятными подарками от Госавтоинспекции и партнеров конкурса. А три лучшие, по мнению компетентного жюри работы, транслировались в эфире ГТРК «Вектор».Автоинспекторы уверены, что участие детей в творческой деятельности на тему безопасного дорожного движения, успешно помогает заложить надежный фундамент в воспитании юных законопослушных участников дорожного движения