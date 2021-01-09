На Ямале 9 января, по прогнозам метеорологов, ожидается -24°С днём и -27°С ночью. В Салехарде небольшой снег. Днем -19, ночью -21. Ветер северо-восточный 4-6 м/с.Ноябрьск: небольшой снег. Днем -29, ночью -31. Ветер северный 2-3 м/с.Надым: Днем -28, ночью -25. Ветер 2-5 м/с.Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -27, ночью -29. Ветер 2-5 м/с северо-западного направления.Губкинский: небольшой снег. Днем -28 ночью -29. Ветер 2-4м/с.Тарко-Сале: небольшой снег. Днем -29, ночью -29. Несильный северо-восточный ветер.Лабытнанги: небольшой снег. Днем -18, ночью -20. Ветер 4-6 м/с.На Руси этот день угощались «колядками» — маленькими пирожками из пресного теста с разными начинками, а также медовыми пряниками. Обязательным атрибутом праздника были фигурки из теста в виде коров, овец и пастухов. Ими украшали стол и дарили их родным.В народе говорили: «Пришел Степан — на нем красный жупан». Это означало, что стоило ждать морозов. А вот если на Степанов день шёл снег — это предвещало ненастье и мокрую погоду.