На Ямале к волонтерам присоединилась руководитель окружной Общественной приемной Председателя партии «Единой России» Наталия Фиголь. Добровольцы продолжают доставлять товары первой необходимости нуждающимся ямальцам.Наталия Фиголь доставила 16 наборов лекарств жителям Салехарда, которые проходят лечение от ОРВИ и коронавирусной инфекции на самоизоляции.- В таких сложных условиях каждый должен включиться в добровольческую деятельность. Мы продолжаем помогать – каждый в силу своих возможностей. Предоставляем транспорт медучреждениям, доставляем бесплатные лекарства ямальцам, которые лечатся амбулаторно. Стараемся уделить особое внимание жителям Ямала из «группы риска», – подчеркнула руководитель партии.Волонтеры в Надыме доставили 14 продуктовых наборов в рамках социальной акции «Северяне против коронавируса». Один из них активисты передали 88-летнему ветерану труда – Салиндер Ивану Пенговичу. Соседи регулярно узнают о здоровье пенсионера и именно они оставили заявку волонтерам на продуктовую посылку.С начала пандемии партия «Единая Россия» подключилась к оказанию помощи для жителей региона. На сегодняшний день, волонтерский центр партии объединяет порядка 600 активистов на всей территории Ямала.