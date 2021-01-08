В ЯНАО зарегистрировано за сутки 138 человек с новым коронавирусом. 221 человек выздоровел. 590 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 46 пациентов – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 13 – на ИВЛ. 1 866 проведенных тестов.По последним данным статистики оперативного штаба на 8 января 2021 года в Ямало-Ненецком Автономном Округе, лабораторно подтверждено — 33 351 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 26 619 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 350 человек.За сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов.138 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО:Новый Уренгой – 17 (за весь период – 5 782);Ноябрьск – 19 (за весь период – 3791);Салехард – 14 (за весь период – 3093);Надымский район – 16 (за весь период – 2946);Пуровский район – 18 (за весь период – 2855);Муравленко – 6 (за весь период – 2478);Губкинский – 13 (за весь период – 2375);Лабытнанги – 11 (за весь период – 1708);Тазовский район – 4 (за весь период – 1031);Приуральский район – 3 (за весь период – 719);Шурышкарский район – 1 (весь период – 344).В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.Летальные случаи: Ноябрьск, мужчина, 82 года. Новый Уренгой, мужчина, 69 лет.За последние сутки в России выявлено 23 652 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 454 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 21 677 человек.