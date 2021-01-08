Алексей Романов, глава города Ноябрьск, рассказал в своем телеграм-канале об изменениях в местных теплицах. Он поделился информацией о том, что теплицы местного сельхозкомплекса модернизируют.- Заехал в наш СХК «Ноябрьский». В прошлом году с/х комплексу выделили средства на ремонт производственных помещений. Стадо ноябрьского с/х комплекса — самое крупное на Ямале, 410 голов. Чтобы круглый год получать урожай овощей и зелени, модернизируем теплицы- устанавливаем светильники. будем дальше помогать нашему предприятию, — написал в своем телеграм-канале глава Ноябрьска Алексей Романов.Средства на ремонт производственных помещений фермы были выделены в 2020 году. Фитосветильники устанавливают в теплице для того, чтобы круглый год получать урожай зелени и овощей.