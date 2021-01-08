Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО, посетил Лабытнанги и поселок Катравож в рамках поездки по населенным пунктам западной части округа. Поездка состоялась 5 января 2021 года. Глава ЯНАО побывал в разных частях города, увидел работу спортивных секций, убедился в работе теплых остановок и посмотрел ледовый городок.- Главное место притяжения зимой - ледовый городок. Договорились с городской командой в будущем году сделать его еще красивее и интереснее для горожан, - написал в своем аккаунте губернатор.Также, за 2020 год, в городе установили шесть новых теплых остановок, они расположены в местах, которые востребованы у горожан. Губернатор оценил работу данных объектов в условиях Арктики.Дмитрий Артюхов посетил ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница». Там он встретился с работниками call-центра, которые работают в праздники с 08:00 до 20:00. С начала года до 5 января операторы зарегистрировали порядка 170 звонков. Губернатор проверил время ожидания, которое составило не более 2 минут..Помимо этого, глава региона посетил школу олимпийского резерва имени Ахатовой и тренировку по хоккею в ледовом корте «Авангард».В поселке Катравоже Дмитрий Артюхов лично проехал по зимнику и остался доволен его качеством. Также он осмотрел новое модульное здание пожарного депо.