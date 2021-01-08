В субботу, 8 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде небольшой снег. Днем -25, ночью -30. Ветер 6-9 м/с.Ноябрьск: небольшой снег. Днем -25, ночью -28. Ветер 6-9 м/с.Надым: переменная облачность. Днем -25, ночью -28. Ветер 5-7 м/с.Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -25, ночью -28. Ветер 7-10 м/с.Губкинский: небольшой снег. Днем -26 ночью -29. Ветер 5-8 м/с.Тарко-Сале: небольшой снег. Днем -25, ночью -28. Ветер 5-8 м/с.Лабытнанги: небольшой снег. Днем -19, ночью -29. Ветер 5-8 м/с.На Руси в этот день отмечали бабий праздник под названием День повитух. Также этот день известен, как праздник каш. Женщины вместе со своими детьми и с подарками шли к повитухам, которые помогали им при родах. В замен повитухи угощали гостей кашей.Помимо этого, с 8 января начинались девичьи гадания, которые продолжались до Крещения. Гадать было принято в сопровождении особенных песен или в полной тишине. Девушки гадали на свадьбу, смерть и урожай. В наши дни обрядовая часть гадания ушла, а на первое место вышла развлекательная сторона. Сейчас молодые девушки с удовольствием гадают «на суженого, ряженного».