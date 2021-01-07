На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 148 человек, с начала периода - 33 213.Из общего числа болеющих госпитализировано 580 жителей, 45 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 13 - находятся на ИВЛ, 3 - скончался. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 348 человек.По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 67-летней и 59-летней женщин из Ноябрьска, а также 87-летней женщины из Нового Уренгоя.Кроме того, за сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 167 человек.В населенных пунктах Ямала произошло 137 заражений COVID-19.Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 19, Надымском районе - 18 и Новом Уренгое - 16.Далее идут: Пуровский район и Губкинский - 15, Муравленко - 14, Салехард - 12.Замыкают список: Приуральский район - 10, Ямальский район - 9, Лабытнанги - 8 и Тазовский район - 1.Всего в регионе было проведено 2 599 тестов в 23 лабораториях.Излечились от коронавируса 235 человек, за весь период - 26 398.В России на сегодняшний день зарегистрирован 23 541 человек с COVID-19, с начала периода - 3 332 142. Выздоровевших - 23 729, за весь период - 2 709 452. Умерших - 506, с начала периода - 60 457.