Глава Ямала Дмитрий Артюхов поздравил всех православных христиан со светлым праздником Рождеством Христовым.-Поздравляю православных с наступающим Рождеством! Это самый светлый праздник, которого всегда очень ждем. Надеюсь, что все встретят его в добром здравии. Год начинается с добрых мыслей. Очень надеемся, что сложности останутся позади, и этот светлый праздник - хорошее начало для нового года, - сообщил губернатор.Также он добавил, что этот праздник дарит веру в чудо и напоминает о главных жизненных ценностях: семье, любви, тепле домашнего очага. Именно искренние человеческие отношения, готовность прийти на помощь ближнему стали той основой, на которой вырос и окреп Ямал.Кроме того, Дмитрий Артюхов встретился в сочельник с владыкой Николаем, поговорив о важных для православной церкви делах и осмотрев строящийся центр рядом с храмом имени Петра и Павла.-Готовность хорошая, внутри уже идет отделка, в этом году строители обещают этот объект сдать. В новом здании, кроме воскресной школы, разместятся библиотека и часовня, будут созданы условия для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, - сообщил глава региона.