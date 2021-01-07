На Ямале стартует проект по сопровождению студентов вузов последних и предпоследних курсов, окончивших школу с медалью, до момента возвращения в округ и трудоустройства. Для этого за каждым студентом закрепляется наставник - карьерный консультант, который подберет рабочее место с учетом пожеланий выпускника.-Мы заинтересованы, чтобы школьник, который учился хорошо и поступил в вуз, вернулся на Ямал. Разумно заниматься теми, кто здесь рос, имеет корни и любит эту землю. Для этого мы запускаем систему по сопровождению студентов последних и предпоследних курсов до возвращения в округ и трудоустройства, - считает глава региона Дмитрий Артюхов.Кроме того, студентам, обучающимся очно по направлениям социальной сферы, предусматривается выплата именной стипендии губернатора ЯНАО в размере 10 тысяч рублей. Такую же сумму получают студенты-медиков и ординаторы, которые показывают хорошие результаты в учебе. Условием для выплаты является обязательство отработать в округе в течение пяти лет после окончания учебы.По договорам целевого обучения образование получают 163 студента. На 2021 год окружной департамент здравоохранения направил заявку на целевую подготовку за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным профессиональным образовательным программам высшего профессионального образования (специалитет) на 34 места в Тюменский государственный медуниверситет.