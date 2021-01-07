За прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано восемь ДТП, в результате которых один человек получил травмы.Трагическая авария случилась 6 января на проспекте Мира в Губкинском. Около 20:40 автомобиль «ВАЗ», выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении водителю «Форда», из-за чего произошло столкновение транспортных средств. В результате происшествия виновник аварии госпитализирован в больницу.Напоминаем, что с начала 2021 года на региональных трассах произошло 41 ДТП, в которых один человек погиб и двое травмированы.