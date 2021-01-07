В работе ямальских зимников появились новые изменения. Так, открыто движение для всех видов транспорта до 15 тонн по сезонной дороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах ЯНАО). Ранее передвигаться разрешалось только полноприводным авто массой до 15 тонн.Также стал доступен проезд для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн по зимнику Коротчаево - Красноселькуп.На участке Аксарка - Салемал зимней автомобильной дороги Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале открыто движение для всех видов транспорта общей массой до 3,5 тонн. Участок Салемал - Панаевск готовится к открытию движения. Между Панаевском и Яр-Сале продолжаются работы по мониторингу толщины льда.Напоминаем, что выезд на закрытые зимники или их участки опасен для жизни. Машина может провалиться, застрять в снегу или сломаться. Кроме того, сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи, поэтому, в случае ЧП, будет невозможно вызвать подмогу.Получить оперативную информацию о работе ледовых переправ можно по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04 или с помощью интерактивнои карты.