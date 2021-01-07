Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов осмотрел новую столовую в школе №5.-Посетил сегодня с коллегами пятую школу. Здесь завершился капитальный ремонт столовой. На время реконструкции процесс питания для учащихся был организован в атриуме бывшего зала бокса. После новогодних каникул детей будет ждать обновленная обеденная зона, - написал градоначальник в своем Instagram.Также, по его словам, ремонт столовой выполнен с применением ярких цветовых решений, в помещении много света. Установлены раковины, сушилки для рук. Соблюдены меры пожарной безопасности и требования Роспотребнадзора.Отметим, что в будущем здесь планируется заменить мебель. Новые столы и стулья должны стать гармоничным дополнением общей концепции пространства.-Поэтапно проведем ремонт всех школьных столовых. Этим летом реконструкция обеденных зон запланирована в 7 и 12 школах, - добавил Андрей Воронов.