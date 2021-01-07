В четверг, 7 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -26, ночью -28. Ветер 7-10 м/с.Ноябрьск: ясно. Днем -28, ночью -33. Ветер 7-10 м/с.Надым: ясно. Днем -26, ночью -29. Ветер 8-10 м/с.Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -25, ночью -26. Ветер 10-14 м/с.Губкинский: ясно. Днем -24 ночью -27. Ветер 7-10 м/с.Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -23, ночью -27. Ветер 6-9 м/с.Лабытнанги: облачно. Днем -25, ночью -27. Ветер 6-8 м/с.Муравленко: ясно. Днем -25, ночью -27. Ветер 6-8 м/с.