Спасатели Ямала провели комплекс надзорно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей на объектах религии и культа, задействованных в проведении праздника Рождество Христово. В местах массового скопления людей всегда существует потенциальная опасность возникновения пожара или любой другой чрезвычайной ситуации.В ходе мероприятий было проверено наличие и исправность установок пожарной автоматики, системы оповещения и управления эвакуации людей, состояние эвакуационных и аварийных выходов, наличие первичных средств пожаротушения и умение ими пользоваться обслуживающим персоналом и многое другое.– В целях обеспечения пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий будет организовано дежурство сотрудников государственного пожарного надзора на 24 культовых учреждениях (храмы, церкви и часовни), – отметили в ГУ МЧС по ЯНАО.