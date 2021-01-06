Зимние каникулы с пользой проводят 18 учеников из школ гг. Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя. Они отправились в Университет самого молодого и инновационного города России - Иннополис, где стартовала зимняя школа по робототехнике. Школьникам Ямала впервые предоставлена такая возможность. Среди преподавателей зимней школы - ведущие тренеры России.– Занятия в Университете Иннополис позволят ямальским ребятам углубить свои знания в области программирования автономных интеллектуальных роботов, научат конструировать дифференциальных роботов и манипуляторы к ним, а также познакомят школьников с новыми веяниями в области олимпиадной робототехники, - считает Роман Соловьев, заместитель директора Центра выявления и поддержки одарённых детей.Интенсив в Татарстане продлится до 10 января. Организаторы отмечают, что университет Иннополис один из передовых вузов России в области робототехники, в течение пяти лет выступал организатором Всероссийской робототехнической олимпиады, готовил сборную Российской Федерации к World Robot Olympiad.