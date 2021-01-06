Оленеводы из Ямальского района, кочующие в сеяхинской тундре, начали получать подкормку для оленей, сообщили в администрации района. Комбикорм выдают на факториях в качестве одной из мер поддержки тундрового населения, оказавшегося в зоне, где в конце декабря был объявлен режим повышенной готовности.Его ввели из-за образовавшегося на большей части севера полуострова гололёда, который мешает животным добраться до ягеля. Чтобы избежать массового падежа в 65-тысячном стаде оленей сеяхинской тундры, районная администрация совместно с окружным департаментом АПК и службой ветеринарии разработала и реализует комплекс мер. Благодаря введённому режиму повышенной готовности удалось в максимально сжатые сроки мобилизовать силы.Уже 1 января на факторию Яхады-Яха был доставлен дополнительный запас продуктов: тысяча булок свежего хлеба, полторы тонны муки, а также сушки, сухари, пряники, печенье, карамель, сгущёнка, макаронные изделия и многое другое.– В ближайшие дни глава Ямальского района Андрей Кугаевский планирует облететь стойбища оленеводов в зоне гололёда. Тундровики смогут рассказать о текущих проблемах, которые требуют немедленного вмешательства, – сообщили в Правительстве НАО.Также стало известно, что для оленеводов сеяхинской тундры до конца января продлили сроки убойной кампании. Это позволит оленеводам получить финансовую прибыль за животных, которые уже ослабли и не доживут до лета.