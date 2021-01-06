Перечень субсидируемых на Ямале маршрутов и количество выполняемых рейсов в 2021 году увеличится. Среди новых рейсов: Надым – Сочи, Надым – Симферополь, Ноябрьск – Сочи, Красноселькуп – Салехард и Красноселькуп – Тюмень.На летние южные направления билеты появятся в первом квартале этого года, а старт рейсов из Красноселькупа станет известен после открытия постоянных пассажирских перевозок на этом направлении.– В следующем году также продолжится субсидирование билетов для детей из многодетных семей. Напомним, один раз в год на каждого ребенка многодетная семья может купить билет за 2500 рублей на прямой рейс из городов ЯНАО. За 2020 год многодетные семьи Ямала приобрели почти 10 тыс. билетов по льготному тарифу, – отметили в правительстве округа.Субсидируемые перевозки продолжатся по 34 межрегиональным направлениям: «Надым – Санкт-Петербург и обратно», «Надым – Уфа и обратно», «Надым – Екатеринбург и обратно», «Ноябрьск – Санкт-Петербург и обратно», «Ноябрьск – Уфа и обратно», «Ноябрьск – Екатеринбург и обратно», «Новый Уренгой – Новосибирск и обратно», «Новый Уренгой – Омск и обратно», «Салехард – Новосибирск и обратно», «Салехард – Москва и обратно», «Салехард – Екатеринбург и обратно», «Салехард – Уфа и обратно», «Салехард – Омск и обратно», «Надым – Тюмень и обратно», «Надым – Москва и обратно», «Ноябрьск – Тюмень и обратно», «Ноябрьск – Москва и обратно», «Толька – Тюмень и обратно», «Тарко-Сале – Тюмень и обратно», «Салехард – Санкт-Петербург и обратно» и «Новый Уренгой – Санкт-Петербург и обратно», «Салехард – Симферополь и обратно», «Новый Уренгой – Симферополь и обратно», «Новый Уренгой – Краснодар и обратно», «Надым – Краснодар и обратно», «Ноябрьск – Краснодар и обратно», «Надым – Сочи и обратно», «Надым – Симферополь и обратно», «Ноябрьск – Сочи и обратно», «Красноселькуп – Тюмень и обратно», «Сочи-Новый Уренгой и обратно», «Сочи-Салехард и обратно», «Салехард-Тюмень и обратно», «Ноябрьск-Симферополь и обратно».