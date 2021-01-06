Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 6 января 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 149 и составило 33 065 человек.По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, за минувшие сутки 229 человек выздоровело (за весь период – 26 163), 579 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 49 пациентов – в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 15 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 1767 тестов провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 225 221).За сутки выявлено 16 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 5 156). 133 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 27 909): Новый Уренгой – 17 (за весь период – 5749), Ноябрьск – 19 (за весь период – 3753), Салехард – 12 (за весь период – 3067), Надымский район – 16 (за весь период – 2912), Пуровский район – 18 (за весь период – 2822), Муравленко – 12 (за весь период – 2458), Губкинский – 17 (за весь период – 2347), Лабытнанги – 7 (за весь период – 1689), Тазовский район – 3 (за весь период – 1026), Ямальский район – 7 (за весь период – 748), Приуральский район – 2 (за весь период – 706), Шурышкарский район – 3 (весь период – 343). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.Летальные случаи: Новый Уренгой, мужчина, 61 год, женщина, 58 лет.За последние сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 445 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 23 055 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 308 601 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 59 951 летальный исход, выздоровело 2 685 723 человека.