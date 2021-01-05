В Лабытнанги сгорел «Митсубиси Лансер». Машину тушили восемь человек.По данным ГУ МЧС по Ямалу, инцидент произошел 4.38 по местному времени сегодня, 5 января, на станции Обская, на улице Полярная.– В 5.02 пожар ликвидировали. В его тушении были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники МЧС, – рассказали в ведомстве.Также сотрудники МЧС добавили ,что огонь повредил бампер, фары и двигательный отсек автомобиля на площади 1 квадратный метр. Причина пожара и ущерб устанавливаются.